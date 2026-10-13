Келин и Мешков могут стать первыми зампредами международного комитета Совфеда

Бывшие послы России в Великобритании и Франции Андрей Келин и Алексей Мешков могут стать первыми заместителями председателя комитета Совета Федерации по международным делам. Их кандидатуры уже поддержал профильный комитет, сообщил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.

«Что касается международного комитета, и Келин, и Мешков могут стать первыми замами. На комитете их избрали, но это требует утверждения палатой», — сказал Тимченко РИА »Новости».

По его словам, вопрос вынесут на пленарное заседание Совета Федерации в среду. После одобрения палаты назначения станут официальными.

Ранее Келин и Мешков вошли в состав международного комитета Совфеда. Оба имеют большой опыт дипломатической работы и ранее возглавляли российские дипмиссии в Великобритании и Франции соответственно.

Если палата поддержит кандидатуры, оба сенатора займут посты первых заместителей председателя комитета по международным делам.

Андрей Келин — кадровый дипломат, на дипломатической службе с 1979 года. В 2011–2015 годах он был постоянным представителем России при ОБСЕ, затем возглавлял Департамент общеевропейского сотрудничества МИД. С ноября 2019 года Келин занимал пост посла РФ в Великобритании.

Алексей Мешков также много лет работал в системе МИД. Он дважды занимал пост заместителя министра иностранных дел, был послом России в Италии и Сан-Марино, а с октября 2017 года возглавлял российское посольство во Франции и одновременно представлял РФ в Монако.