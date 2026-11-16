Бывший спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог предложил рассмотреть возможность постепенного прекращения огня вдоль линии фронта по примеру гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. По его мнению, временные договорённости по гуманитарным вопросам могут стать основой для более широкого перемирия. Об этом американский генерал в отставке рассказал в интервью украинскому изданию «Суспільне».

«Возможно, стоит использовать модель, которую первая леди США недавно применила в Алёшках, чтобы на гуманитарной основе начать устанавливать режим прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения, как в демилитаризованной зоне», — заявил Келлог.

Он пояснил, что такой подход позволил бы постепенно сокращать интенсивность боевых действий, не требуя немедленного решения всех территориальных и политических разногласий. При этом бывший американский спецпредставитель подчеркнул, что речь идёт лишь об одном из возможных вариантов урегулирования, а не о готовом мирном плане.

В качестве примера Келлог привёл гуманитарную операцию в Алешках, которая проходила с 27 октября по 1 ноября 2026 года. Тогда Россия и Украина при посредничестве первой леди США Мелании Трамп договорились о временном прекращении огня для доставки гуманитарных грузов и эвакуации мирных жителей.

По словам Келлога, ценность этой миссии заключалась прежде всего в необычном подходе к переговорам. Вместо обсуждения исключительно военных и политических вопросов стороны смогли сосредоточиться на конкретной гуманитарной задаче.

Американский генерал также допустил, что при обсуждении подобных инициатив иногда полезно менять состав участников переговоров и привлекать специалистов по гуманитарным вопросам.

«Я не утверждаю, что это решение, но по крайней мере это другой подход, который стоит рассмотреть», — подчеркнул он.

Келлог высказался на фоне возобновившихся дипломатических контактов между Россией, США и Украиной. Он отметил, что переговоры в Абу-Даби позволяют сторонам продолжать обсуждение возможного урегулирования, хотя быстрого достижения соглашения не ожидает.