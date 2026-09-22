Керамика вместо импорта: Как учёный из Новосибирска помогла развитию отечественного протезирования

Учёный и изобретатель из Новосибирска Екатерина Семанцова разработала отечественный эндопротез тазобедренного сустава из высокопрочной керамики. По данным Всероссийского общества изобратателей России (ВОИР), с применением этой разработки уже провели более 7000 операций.

Беседа с Екатериной Семанцовой, разработавшей керамический тазобедренный сустав. Видео © «МАКС» / ВОИР • Изобретатели России

Основой конструкции стала керамическая головка сустава с низкой шероховатостью поверхности — около 0,02 микрона. Как отмечает разработчик, это позволяет увеличить срок службы изделия.

Керамические элементы могут использоваться у пациентов, которым важно снизить нагрузку от металлических компонентов. Материал отличается прочностью, износостойкостью и биосовместимостью, что особенно актуально при наличии аллергии на металл.

Разработка позволяет пациентам после тяжёлых травм возвращаться к активной жизни. По словам Семанцовой, современные эндопротезы особенно важны для молодых людей, которые хотят продолжать заниматься спортом, водить автомобиль и сохранять привычную активность.

Однако тазобедренный сустав стал не единственным направлением работы лаборатории. Специалисты также создают из высокопрочной керамики стоматологические блоки и другие медицинские изделия, в том числе разработки для позвоночника, которые ранее закупались за рубежом.

Одной из главных задач Екатерина Семанцова называет импортозамещение в медицине. В её лаборатории из высокопрочной керамики создают не только эндопротезы тазобедренного сустава, но и стоматологические блоки, а также другие медицинские изделия, которые ранее закупались за рубежом. По её словам, участие в работе ВОИР даёт возможность обмениваться опытом с другими специалистами, представлять свои разработки и знакомиться с новыми технологиями.

«Для меня ВОИР — это именно знания, именно опыт, именно возможность делиться и получать новую информацию. Это возможность войти в сообщество учёных, сообщество изобретателей», — рассказала Семанцова.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские учёные разработали средство против гриппа на основе экстракта полыни. Исследователи изучили активные вещества растения и создали препарат-кандидат, который показал противовирусную активность в ходе лабораторных испытаний. Разработка может стать основой для создания новых средств против вирусов гриппа, однако для внедрения в медицинскую практику потребуется пройти необходимые этапы исследований.