Российские учёные разработали средство против гриппа на основе экстракта полыни

Учёные центра «Вектор» и Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН получили средство на основе полыни туполопастной, которое в лабораторных условиях показало активность против гриппа A/H3N2 и A/H5N1. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующий патент.

Для получения сухого экстракта специалисты использовали надземную или подземную часть растения. Сырьё обрабатывали экстрагентом, полученные извлечения объединяли, выпаривали избыток жидкости и высушивали.

Водные и этанольные варианты проверили на культурах клеток. Исследования показали противовирусную активность при отсутствии высокой токсичности для клеток, а результаты сравнивали с осельтамивиром в тех же экспериментальных условиях.

Наиболее заметный эффект против птичьего гриппа A/H5N1 продемонстрировали водные экстракты. Авторы патента отмечают, что противовирусные свойства полыни туполопастной прежде не изучались.