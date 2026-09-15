Российские учёные разработали средство против гриппа на основе экстракта полыни
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SmartPhotoLab
Учёные центра «Вектор» и Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН получили средство на основе полыни туполопастной, которое в лабораторных условиях показало активность против гриппа A/H3N2 и A/H5N1. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующий патент.
Для получения сухого экстракта специалисты использовали надземную или подземную часть растения. Сырьё обрабатывали экстрагентом, полученные извлечения объединяли, выпаривали избыток жидкости и высушивали.
Водные и этанольные варианты проверили на культурах клеток. Исследования показали противовирусную активность при отсутствии высокой токсичности для клеток, а результаты сравнивали с осельтамивиром в тех же экспериментальных условиях.
Наиболее заметный эффект против птичьего гриппа A/H5N1 продемонстрировали водные экстракты. Авторы патента отмечают, что противовирусные свойства полыни туполопастной прежде не изучались.
Ранее Life.ru рассказывал, что в июле в Петербурге завершили разработку нового генного препарата для пациентов с тяжёлыми формами рака. В НИИ детской онкологии имени Горбачёвой первый генномодифицированный продукт подготовили к запуску в производство. Разработка предназначена для пациентов с лимфомами и лейкозами, которым стандартная терапия уже не помогает.
Главные открытия, исследования и заявления учёных — в разделе «Наука» на Life.ru.