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Опубликовано 18 сентября, 11:10

«Кесарево кесарю, а Божие Богу»: Священник объяснил, почему не платить налоги грешно

Священник Островский назвал грехом уклонение от уплаты налогов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TsibaevAlex

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TsibaevAlex

Уклонение от уплаты налогов — это грех, заявил священник Павел Островский. Отвечая на вопрос слушательницы радио Sputnik о допустимости таких махинаций, он признал: действительно, «в мелочах многие нарушают закон, и государство не придирается», но сознательное преступление, в котором замешаны большие денежные суммы, является грехом. И это описано в Библии.

«Господь сказал: «Отдавайте кесарю кесарево и Божие Богу», — пояснил священник.

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Матвей Константинов
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