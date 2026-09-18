«Кесарево кесарю, а Божие Богу»: Священник объяснил, почему не платить налоги грешно

Уклонение от уплаты налогов — это грех, заявил священник Павел Островский. Отвечая на вопрос слушательницы радио Sputnik о допустимости таких махинаций, он признал: действительно, «в мелочах многие нарушают закон, и государство не придирается», но сознательное преступление, в котором замешаны большие денежные суммы, является грехом. И это описано в Библии.

«Господь сказал: «Отдавайте кесарю кесарево и Божие Богу», — пояснил священник.

Ранее россиян предостерегли от ссор с родителями своих супругов. По словам священника Фёдора Бородина, уважение к старшим не требует проявлять к ним любовь и беспрекословное послушание, однако исключает хамство. Более того, в старости о них следует заботиться.