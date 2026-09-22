Кезеной-Ам, башни и лошади: В Чечне заработает первый горнолыжный курорт

Короткое путешествие по Чечне можно построить так, чтобы увидеть современный Грозный, древние башни и высокогорные озёра. Маршрут по главным достопримечательностям республики составили журналисты и эксперты Lenta.ru.

Отправной точкой станет Грозный, где расположен единственный аэропорт региона. На знакомство с центром города можно выделить день, посетив мечеть «Сердце Чечни», комплекс «Грозный-Сити», Цветочный парк, Центральную площадь и Бульвар Махмуда Эсенбаева.

Следующий этап — поездка через Аргунское ущелье. По дороге встречаются минеральные источники и Ушкалойские башни, которые в прошлом использовали для наблюдения за проходом по долине реки.

В Итум-Калинском районе работает первый горнолыжный курорт Чечни «Ведучи». К 2027 году здесь рассчитывают построить пять новых канатных дорог и трассы разных уровней сложности общей протяжённостью 15 километров. Летом курорт предлагает пешие, конные и велосипедные маршруты.

Ещё один день можно отвести на озеро Кезеной-Ам, расположенное на высоте около 1,9 тысячи метров. Даже летом вода здесь остаётся холодной, а обитающая в озере эйзенамская форель занесена в Красную книгу — ловить её запрещено.

Альтернативой станет поездка в Беной примерно в 90 километрах от Грозного. В окрестностях села находятся буковые леса, горные луга, родники, ущелья и водопады, а местная мечеть рассчитана на 1,5 тысячи человек.

Ранее Life.ru писал, что проект второго этапа дорожной инфраструктуры курорта «Золотые пески России» получил положительное заключение государственной экспертизы. В рамках этого этапа предусмотрено строительство четырёхполосной магистрали. Её перенесут за железнодорожное полотно, чтобы обеспечить транспортную доступность курорта и вывести транзитный поток за пределы зоны его развития. «Золотые пески России» создаются на западном побережье Крыма между Евпаторией и Саками по поручению президента РФ. Проект входит в федеральную программу «Пять морей и озеро Байкал» национального проекта «Туризм и гостеприимство».