Проект четырёхполосной дороги к «Золотым пескам России» прошёл госэкспертизу

Проект второго этапа дорожной инфраструктуры курорта «Золотые пески России» получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

В рамках этого этапа предусмотрено строительство четырёхполосной магистрали. Её перенесут за железнодорожное полотно, чтобы обеспечить транспортную доступность курорта и вывести транзитный поток за пределы зоны его развития.

Одновременно реализуется первый этап проекта — строительство двухполосной дороги-дублёра протяжённостью более 10 километров. Государственные контракты уже заключены, завершить строительно-монтажные работы планируется в 2027 году.

Кроме того, определён подрядчик для прокладки газопровода к курортной территории. Завершение этих работ намечено на весну 2029 года.

«Золотые пески России» создаются на западном побережье Крыма между Евпаторией и Саками по поручению президента РФ. Проект входит в федеральную программу «Пять морей и озеро Байкал» национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Ранее Сергей Аксёнов рассказывал о планировке будущего курорта: под гостиницы и санатории предусмотрено более 33 гектаров территории, отдельные площади отведут под благоустройство и инфраструктуру.