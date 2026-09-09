Проект четырёхполосной дороги к «Золотым пескам России» прошёл госэкспертизу
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Проект второго этапа дорожной инфраструктуры курорта «Золотые пески России» получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
В рамках этого этапа предусмотрено строительство четырёхполосной магистрали. Её перенесут за железнодорожное полотно, чтобы обеспечить транспортную доступность курорта и вывести транзитный поток за пределы зоны его развития.
Одновременно реализуется первый этап проекта — строительство двухполосной дороги-дублёра протяжённостью более 10 километров. Государственные контракты уже заключены, завершить строительно-монтажные работы планируется в 2027 году.
Кроме того, определён подрядчик для прокладки газопровода к курортной территории. Завершение этих работ намечено на весну 2029 года.
«Золотые пески России» создаются на западном побережье Крыма между Евпаторией и Саками по поручению президента РФ. Проект входит в федеральную программу «Пять морей и озеро Байкал» национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Ранее Сергей Аксёнов рассказывал о планировке будущего курорта: под гостиницы и санатории предусмотрено более 33 гектаров территории, отдельные площади отведут под благоустройство и инфраструктуру.
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