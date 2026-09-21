От 5,6 тысячи за ночь: Названы бюджетные города России для новогодней поездки

Тверь, Вологда и Кисловодск вошли в число самых бюджетных востребованных направлений России для отдыха на новогодних праздниках. Об этом РИА «Новости» рассказали аналитики сервиса онлайн-бронирования «Островок».

Дешевле всего из этой подборки пока обходится Тверь: средняя стоимость уже забронированной ночи в отелях и апартаментах на праздничные даты составляет 5,6 тысячи рублей. В Вологде показатель достигает 5,7 тысячи, а в Кисловодске — 5,9 тысячи рублей.

В список также попали Мурманск, где ночь в среднем стоит 6,2 тысячи рублей, и Калининград с показателем 6,3 тысячи. Речь идёт именно о средней стоимости уже оформленных бронирований, а не о минимальной цене проживания.

При этом самые популярные направления выглядят иначе. Самостоятельные путешественники чаще всего выбирают Санкт-Петербург, Москву, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Ярославль и Эсто-Садок.

Особенно заметно вырос интерес к Вологде: число бронирований увеличилось на 42% год к году. В «Островке» допускают, что дополнительный спрос связан со статусом Новогодней столицы России — 2027. В Нижнем Новгороде бронирований стало больше на 21%, а в Ярославле — на 4%.

Ранее Life.ru рассказывал, что новогодний отдых для россиян может заметно подорожать. Эксперты предупреждали, что стоимость поездок на праздничные даты традиционно растёт по мере приближения Нового года, а отдельные туры на двоих могут обойтись до 400 тысяч рублей. Поэтому раннее бронирование и выбор менее дорогих направлений позволяют существенно сократить расходы.