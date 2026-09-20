Цифровой детокс за 100 тысяч: Доходы премиальных отелей в Суздале выросли в несколько раз

Отдых без экранов и городского шума превращается в дорогой туристический тренд: ночь в одном из премиальных домов Суздаля может стоить около 100 тысяч рублей. По данным Mash Money, на отдельных датах размещение в «Дымов Даче» обходится в 97–115 тысяч.

На фоне моды на цифровой детокс и «медленный» отдых заметно выросли финансовые показатели местных проектов. Так, выручка культурного пространства «МИРА» по итогам 2025 года достигла почти 31 млн рублей — примерно на 63% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль приблизилась к 20,5 млн, прибавив около 72%.

Ещё сильнее выросли показатели компании «Суздаль Дом», с которой связан проект «Дымов Дача». Выручка за год увеличилась примерно в 2,5 раза — с 49,1 до 121,1 млн рублей, а чистая прибыль поднялась с 15,1 до почти 40 млн.

Сам проект предлагает гостям отдельные восстановленные деревянные дома в исторической части Суздаля. В стоимость такого размещения фактически входит не только ночёвка, но и возможность провести несколько дней в обстановке старого русского города вдали от привычного ритма мегаполиса.

Ранее Life.ru рассказывал о росте интереса москвичей к путешествиям по России в бархатный сезон. На внутренние направления пришлось 63% бронирований на сентябрь–октябрь 2026 года, а средняя стоимость забронированной ночи составила 5700 рублей.