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Регион
Опубликовано 20 сентября, 14:01

Цифровой детокс за 100 тысяч: Доходы премиальных отелей в Суздале выросли в несколько раз

В Суздале суточная аренда премиального жилья достигла 115 тысяч рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nick N A

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nick N A

Отдых без экранов и городского шума превращается в дорогой туристический тренд: ночь в одном из премиальных домов Суздаля может стоить около 100 тысяч рублей. По данным Mash Money, на отдельных датах размещение в «Дымов Даче» обходится в 97–115 тысяч.

Отдых в Суздале. Видео © TikTok/ / evikqu, Reshetova A., malenkie_radosti

На фоне моды на цифровой детокс и «медленный» отдых заметно выросли финансовые показатели местных проектов. Так, выручка культурного пространства «МИРА» по итогам 2025 года достигла почти 31 млн рублей — примерно на 63% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль приблизилась к 20,5 млн, прибавив около 72%.

Ещё сильнее выросли показатели компании «Суздаль Дом», с которой связан проект «Дымов Дача». Выручка за год увеличилась примерно в 2,5 раза — с 49,1 до 121,1 млн рублей, а чистая прибыль поднялась с 15,1 до почти 40 млн.

Сам проект предлагает гостям отдельные восстановленные деревянные дома в исторической части Суздаля. В стоимость такого размещения фактически входит не только ночёвка, но и возможность провести несколько дней в обстановке старого русского города вдали от привычного ритма мегаполиса.

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Милена Скрипальщикова
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