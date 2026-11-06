Киану Ривз вновь станет Джоном Уиком, но на этот раз зрителям покажут историю, происходившую задолго до событий первого фильма. Голливудский актёр официально заключил соглашение с Lionsgate об участии в анимационном приквеле знаменитой франшизы. Главной темой новой картины станет легендарное задание, благодаря которому наёмный убийца однажды сумел оставить преступный мир ради любви. Об этом сообщает Variety.

Речь идёт о так называемом «невыполнимом задании» — одной из главных загадок всей серии. Поклонники неоднократно слышали о нём из уст персонажей, однако до сих пор не видели, что именно произошло той роковой ночью.

Согласно сюжету будущего мультфильма, Джон Уик должен за одну ночь уничтожить своих противников, чтобы освободиться от обязательств перед Правлением кланов — тайной организацией, контролирующей мир профессиональных убийц. Успешное выполнение задания позволит герою начать новую жизнь вместе с любимой женщиной Хелен.

Именно её смерть впоследствии станет одной из отправных точек событий оригинального «Джона Уика». Таким образом, новый проект должен раскрыть историю отношений героя с женой и показать, какой ценой он сумел получить долгожданную свободу.

Постановщиком анимационного приквела станет Шеннон Тиндл, известный по проектам «Кубо. Легенда о самурае» и «Ультрамен: Путь к вершине». Сценарий написали Райан и Каз Фирпо, а среди продюсеров значатся сам Киану Ривз, Чад Стахелски, Бэзил Иваник и Эрика Ли.

В Lionsgate считают, что анимационный формат позволит показать сцены, которые было бы гораздо сложнее реализовать в игровом кино. Ещё при анонсе проекта в 2025 году руководство студии подчёркивало, что история «невыполнимого задания» остаётся одной из наиболее желанных для поклонников серии.

Возвращение Ривза также подтверждает, что студия не собирается завершать историю знаменитого киллера. В разработке уже находится пятый игровой фильм о Джоне Уике, а также отдельный проект о слепом убийце Каине, которого сыграл Донни Йен. При этом даты премьер новых картин пока не объявлены.

За годы существования франшиза превратилась в одну из самых прибыльных экшен-серий Голливуда. Совокупные мировые кассовые сборы пяти фильмов, включая ответвление «Балерина», превысили миллиард долларов.