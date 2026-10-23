Райану Рейнольдсу исполнилось 50: как провал «Зелёного Фонаря» привёл его к Дэдпулу Оглавление Раннее ТВ: от мыльной оперы до пиццерии Комедии нулевых Marvel до «Дэдпула» «Зелёный Фонарь»: провал 2011 года Борьба за «Дэдпула» Самоирония как фирменный стиль Блейк Лайвли Бизнес-проекты Райан Рейнольдс родился 23 октября 1976 года в Ванкувере. Путь от ТВ и комедий нулевых до «Дэдпула», самоирония и бизнес, в том числе футбольный клуб. Райану Рейнольдсу 50 лет: биография актёра и путь к Дэдпулу. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Райан Рейнольдс — канадский актёр, продюсер и предприниматель, который родился 23 октября 1976 года в Ванкувере и в 2026 году отмечает 50-летие. Сегодня его знают как Дэдпула, звезду комедий и совладельца футбольного клуба, но путь к славе оказался извилистым. Был громкий провал в костюме Зелёного Фонаря, годы борьбы со студией и рискованная утечка. Life.ru рассказывает, как неудача, над которой смеялся весь Голливуд, привела Райана Рейнольдса к главной роли в его жизни.

Раннее ТВ: от мыльной оперы до пиццерии

Райан Рейнольдс в юности: первые сериалы и ситкомы. Фото © Кадр из сериала «Пятнадцать», режиссеры Майкл Берри, Джон Т. Бинкли, сценарист Джон Т. Бинкли и др.

Райан стал младшим из четырёх сыновей в семье бывшего полицейского, двое старших братьев тоже стали полицейскими. Младший выбрал сцену: в начале 1990-х подросток снимался в канадском молодёжном сериале «Пятнадцать», а в 1996 году мелькнул в «Секретных материалах». Известность принёс ситком «Два парня, девушка и пиццерия», который шёл с 1998 по 2001 год. А у нас были свои хиты: Life.ru вспоминал российские сериалы нулевых, которые смотрела вся страна.

Комедии нулевых

В 2002 году вышла молодёжная комедия «Король вечеринок», и Рейнольдса заметили продюсеры. Дальше пошли «Просто друзья», «Да, нет, наверное» и хит 2009 года «Предложение», где Райан Рейнольдс сыграл с Сандрой Буллок. Студии видели в нём обаятельного парня с язвительным языком, идеального для романтических комедий. Попробовал он себя и в боевиках, например в «Блэйде: Троице». Но сам актёр мечтал совсем о другой роли и годами шёл к ней наперекор студиям.

Marvel до «Дэдпула»

Первый Дэдпул Райана Рейнольдса в «Росомахе». Фото © Кадр из фильма «Люди Икс: Начало. Росомаха», режиссер Гэвин Худ, сценаристы Дэвид Бениофф, Скип Вудс

В 2004 году Рейнольдс узнал, что болтливый наёмник Дэдпул в одном из комиксов описал свою внешность как помесь Райана Рейнольдса и шарпея, и загорелся этой ролью. Первая встреча с мечтой обернулась конфузом. В фильме «Люди Икс: Начало. Росомаха» 2009 года он действительно сыграл Уэйда Уилсона, но сценаристы превратили персонажа в немого монстра и буквально зашили ему рот. Поклонники комиксов были в ярости, ведь главная фишка Дэдпула — бесконечная болтовня.

«Зелёный Фонарь»: провал 2011 года

Казалось, у Рейнольдса появился новый шанс: он получил главную роль в «Зелёном Фонаре», который должен был открыть большую киновселенную DC. Фильм провалился в прокате, получил разгромные отзывы и надолго стал символом неудачных экранизаций комиксов. Сказочные эпопеи Голливуд умеет снимать иначе, и Life.ru вспоминал, как изменились актёры «Властелина колец» за 25 лет. Зато на съёмках Райан Рейнольдс познакомился с Блейк Лайвли.

Борьба за «Дэдпула»

Как Райан Рейнольдс добился фильма «Дэдпул». Фото © Кадр из фильма «Дэдпул», режиссер Тим Миллер, сценаристы Ретт Риз, Пол Верник

В 2012 году Рейнольдс вместе с режиссёром Тимом Миллером снял короткий тестовый ролик про настоящего Дэдпула: дерзкого, жестокого и смешного. Студия Fox положила его на полку, но в 2014 году ролик загадочно утёк в сеть. Восторг фанатов оказался таким громким, что вскоре фильму дали зелёный свет. Лишь в 2025 году Райан Рейнольдс признался, что утечку устроил он сам. «Дэдпул» вышел в 2016 году и побил кассовые рекорды для фильмов с возрастным ограничением.

Самоирония как фирменный стиль

Главным оружием Рейнольдса стала способность смеяться над собой. Дэдпул постоянно шутит над «Зелёным Фонарём», а в сцене после титров второй части отправляется в прошлое и стреляет в самого Райана Рейнольдса, когда тот читает сценарий злополучного фильма. Ради роли актёр часами сидел в гриме, ведь лицо героя изуродовано. Звёзды порой меняются до неузнаваемости и без всякого грима, и Life.ru собрал знаменитостей, которых сегодня трудно узнать.

Блейк Лайвли

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли: брак и дети. Фото © ТАСС / dpa / Dave Bedrosian / Geisler-Fotopress

С актрисой Райан Рейнольдс познакомился на съёмках «Зелёного Фонаря», а 9 сентября 2012 года они поженились. Для актёра это второй брак: первым был союз со Скарлетт Йоханссон. Сегодня у Рейнольдса и Лайвли четверо детей. Супруги давно превратили подколы друг над другом в отдельный жанр: в дни рождения жены Райан публикует её самые неудачные снимки, а она отвечает ему тем же. Поклонники пары ждут таких публикаций почти как новых трейлеров.

Бизнес-проекты

Тот же талант смешить Рейнольдс превратил в деньги. В 2018 году он стал совладельцем марки джина Aviation и снимался в её рекламе, а в 2020-м бренд купил алкогольный гигант Diageo. Затем мобильного оператора Mint Mobile, лицом которого был сам актёр, купила компания T-Mobile. Рекламу для своих брендов он делает в собственном агентстве Maximum Effort. В 2023 году Райан Рейнольдс вошёл в число инвесторов команды «Формулы-1» Alpine.

Самым неожиданным проектом стал футбол. В 2021 году Рейнольдс вместе с актёром Робом Макэлхенни купил валлийский клуб «Рексем», который годами не мог выбраться из низших лиг. Новые владельцы вложились в команду, и «Рексем» вернулся в профессиональный футбол, а затем продолжил подниматься всё выше. Историю клуба показали в документальном сериале «Добро пожаловать в Рексем», и маленький валлийский город неожиданно стал известен на весь мир.

К 50 годам Райан Рейнольдс пришёл человеком, который умеет смеяться над собственными ошибками. Провал «Зелёного Фонаря» мог поставить крест на карьере, а вместо этого подарил ему жену и сделал Дэдпула смешнее. В 2024 году фильм «Дэдпул и Росомаха» стал самым кассовым фильмом с возрастным ограничением в истории, а следующую комедию с его участием, «Друзья-животные», перенесли на январь 2027 года. А о другой звезде с острым языком Life.ru уже рассказывал: как Кэрри Фишер меняла Голливуд, стоя за кадром.

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Авторы Сергей Трофимов