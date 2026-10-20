Арагорну — 68 лет: как изменились актёры «Властелина колец» за 25 лет и кого из них уже нет в живых

Мировая премьера «Братства Кольца» состоялась в Лондоне 10 декабря 2001 года, поэтому четверть века первой части исполнится в декабре 2026-го. День рождения Вигго Мортенсена — хороший повод чуть раньше встретиться со знакомой компанией. Life.ru рассказывает, как изменились актёры «Властелина колец» тогда и сейчас и что произошло в их жизни после съёмок.

Арагорн — Вигго Мортенсен

Вигго Мортенсен тогда и сейчас: 20 октября 2026 года исполнителю роли Арагорна исполняется 68 лет. Фото © «Властелин колец: Братство кольца», режиссёр Питер Джексон, сценаристы Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс, Питер Джексон и др., © ТАСС / JULIO MUNOZ / ЕРА

Вигго Мортенсен родился 20 октября 1958 года. К выходу «Братства Кольца» ему было 43 года, а 20 октября 2026-го исполняется 68. В интервью CBS News от 11 декабря 2016 года актёр вспоминал, что согласиться на роль его убедил сын Генри. После знаменитой трилогии актёр снимался в фильмах «Порок на экспорт» 2007 года, «Капитан Фантастик» 2016-го и «Зелёная книга» 2018-го. Затем Мортенсен начал снимать сам. В 2020 году вышел его режиссёрский дебют «Падение», а в 2023-м на фестивале в Торонто представили вестерн «До края света». Во втором фильме он сыграл одну из главных ролей, написал сценарий и музыку.

Фродо — Элайджа Вуд

Элайджа Вуд тогда и сейчас: исполнителю роли Фродо из «Властелина колец» в 2026 году исполнилось 45 лет. Фото © «Властелин колец: Братство кольца», режиссёр Питер Джексон, сценаристы Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс, Питер Джексон и др., © ТАСС / Cordon Press

Элайджа Вуд родился 28 января 1981 года. Когда вышло «Братство Кольца», ему было всего 20 лет. А в 2026 году исполнилось 45. После путешествия в Мордор Вуд успел сняться в «Маньяке» 2012 года и сериале «Детективное агентство Дирка Джентли», выходившем в 2016–2017 годах. В 2026-м он появился в продолжении ужастика «Я иду искать» — Ready or Not 2: Here I Come.

Гэндальф — Иэн Маккеллен

Иэн Маккеллен в 87 лет: чем сейчас занимается Гэндальф из «Властелина колец» и куда вернётся актёр? Фото © «Властелин колец: Братство кольца», режиссёр Питер Джексон, сценаристы Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс, Питер Джексон и др., © ТАСС / Evan Agostini / АР

Иэн Маккеллен родился 25 мая 1939 года. На премьере первого «Властелина колец» ему было 62 года, а теперь — 87. Несмотря на возраст, Маккеллен продолжает сниматься. В 2026 году в прокат вышла картина Стивена Содерберга The Christophers, где он сыграл художника Джулиана Склара. К тому же актёр заявлен в «Охоте за Голлумом».

Орландо Блум — Орландо Блум

Орландо Блум тогда и сейчас: как изменился Леголас из «Властелина колец» и какие роли сыграл после? Фото © «Властелин колец: Братство кольца», режиссёр Питер Джексон, сценаристы Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс, Питер Джексон и др., © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / orlandobloom

Орландо Блум родился 13 января 1977 года. В декабре 2001-го ему было 24 года, в октябре 2026-го — 49. После Леголаса у актёра появился ещё один герой, которого трудно представить с чужим лицом. Речь идёт об Уиллк Тёрнере из «Пиратов Карибского моря». Первая часть, «Проклятие Чёрной жемчужины», вышла в 2003 году. Блум продолжает пробовать себя и в совсем других историях. Например, в комедии «Под прикрытием» 2025 года он сыграл участника актёрской группы, которую полиция отправляет в преступную среду. Кстати, в том же фильме снялся Шон Бин. Леголас и Боромир снова оказались в одной компании, только обошлись без похода в Мордор!

Боромир — Шон Бин

Шон Бин — Боромир из «Властелина колец»: в каких фильмах и сериалах можно увидеть актёра сейчас? Фото © «Властелин колец: Братство кольца», режиссёр Питер Джексон, сценаристы Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс, Питер Джексон и др., © ТАСС / Dave Starbuck

Шон Бин родился 17 апреля 1959 года. На момент выхода первого фильма ему было 42 года, в 2026-м исполнилось 67. После Боромира актёр сыграл Неда Старка в первом сезоне «Игры престолов», который вышел в 2011 году. В 2025 году Бин появился в криминальном сериале «Этот город принадлежит нам». Там он сыграл главаря преступной группировки Ронни Фелана. За четверть века изменились декорации и костюмы, а ему по-прежнему достаются роли людей с тяжёлым характером.

Голлум — Энди Серкис

Энди Серкис снова сыграет Голлума: актёр выступает режиссёром нового фильма по «Властелину колец». Фото © «Властелин колец: Братство кольца», режиссёр Питер Джексон, сценаристы Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс, Питер Джексон и др., © Wikipedia

Энди Серкис родился 20 апреля 1964 года. В декабре 2001-го ему было 37 лет, сейчас — 62. После Голлума он сыграл Кинг-Конга в фильме 2005 года, Цезаря в новой серии «Планеты обезьян» и Альфреда в «Бэтмене» 2022 года. Последнюю роль особенно приятно увидеть тем, кто привык узнавать Серкиса прежде всего по компьютерным персонажам. Теперь он вернётся к Голлуму и одновременно займёт режиссёрское кресло. Снимать новую историю о Средиземье будет человек, который сам годами изображал его самого беспокойного обитателя.

Арвен — Лив Тайлер

Лив Тайлер тогда и сейчас: как сложилась карьера Арвен из «Властелина колец» и к какой роли она вернулась? Фото © «Властелин колец: Братство кольца», режиссёр Питер Джексон, сценаристы Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс, Питер Джексон и др., © ТАСС / Kay Blake

Лив Тайлер родилась 1 июля 1977 года. Когда вышло «Братство Кольца», ей было 24 года, сейчас — 49. Арвен осталась одной из самых узнаваемых её героинь, хотя после трилогии у актрисы появились и другие большие проекты. В 2008 году Тайлер сыграла Бетти Росс в «Невероятном Халке», а через 17 лет, в 2025-м, снова появилась в этой роли.

Кого из актёров «Властелина колец» уже нет в живых?

К сожалению, не все исполнители ключевых ролей дожили до юбилея «Братства Кольца». При пересмотре об этом легко забыть: Бильбо снова собирается в путь, Саруман строит свои планы, а Теоден ведёт всадников в бой. Но актёров, сыгравших этих героев, мы уже не увидим в новых фильмах. С кем из звёзд «Властелина колец» зрителям пришлось попрощаться за эти годы?

Кристофер Ли — Саруман: 27 мая 1922 года — 7 июня 2015 года

Кристофер Ли — Саруман из «Властелина колец»: актёр умер 7 июня 2015 года в возрасте 93 лет. Фото © «Властелин колец: Братство кольца», режиссёр Питер Джексон, сценаристы Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс, Питер Джексон и др., © Wikipedia / Avda

Когда вышло «Братство Кольца», Кристоферу Ли было уже 79 лет. За плечами у него были Дракула и злодей из бондианы Скараманга, а впереди — граф Дуку из «Звёздных войн» и возвращение к Саруману в «Хоббите». Ли успел лично встретиться с Джоном Рональдом Руэлом Толкином — автором мира, в котором потом сыграл одну из своих самых известных ролей.

Иэн Холм — Бильбо Бэггинс: 12 сентября 1931 года — 19 июня 2020 года

Иэн Холм — Бильбо Бэггинс из «Властелина колец»: актёр ушёл из жизни 19 июня 2020 года в 88 лет. Фото © «Властелин колец: Братство кольца», режиссёр Питер Джексон, сценаристы Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс, Питер Джексон и др., © ТАСС / Keith Mayhew

На премьере «Братства Кольца» Иэну Холму было 70 лет. Позднее он снова появился в роли пожилого Бильбо в «Хоббите: Нежданном путешествии» 2012 года и «Хоббите: Битве пяти воинств» 2014-го. Поэтому зрители успели увидеть его героя и в начале большой истории, и в её экранной предыстории.

Бернард Хилл — Теоден: 17 декабря 1944 года — 5 мая 2024 года

Бернард Хилл — король Теоден из «Властелина колец»: актёр умер 5 мая 2024 года в возрасте 79 лет. Фото © «Властелин колец: Братство кольца», режиссёр Питер Джексон, сценаристы Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс, Питер Джексон и др., © ТАСС / Christoph Hardt

Хилл сыграл короля Теодена в «Двух крепостях» 2002 года и «Возвращении короля» 2003-го. Другая его знаменитая роль — капитан Эдвард Смит в «Титанике» 1997 года. Последней телевизионной работой актёра стал сериал «Ночной вызов»: во втором сезоне 2024 года он сыграл отца героя Мартина Фримана.

Когда выйдет «Охота за Голлумом» и кто вернётся к своим ролям

Когда выйдет «Охота за Голлумом»? Кто из актёров «Властелина колец» вернётся и кто заменит Вигго Мортенсена? Фото © film.ru

Выход нового фильма «Властелин колец: Охота за Голлумом» назначен на 17 декабря 2027 года. В объявленном составе — Иэн Маккеллен в роли Гэндальфа, Элайджа Вуд в роли Фродо и Энди Серкис в роли Голлума. Серкис также выступает режиссёром. Арагорна, известного здесь как Странник, сыграет Джейми Дорнан. 14 июля 2026 года Warner Bros. сообщила о начале производства фильма. К юбилею первой части новая история уже снимается, но до её выхода зрителям придётся подождать ещё больше года.

Кого-то из этого каста мы продолжаем встречать в новых фильмах, а кого-то теперь можем увидеть лишь в старых. И иногда хочется снова включить «Властелина колец» с первой части, чтобы провести вечер со знакомыми героями. А кем бы вы сами оказались в Средиземье — Бильбо, Гэндальфом, Торином или Бардом? Пройдите тест Life.ru и узнайте, на кого из героев «Хоббита» вы больше похожи.