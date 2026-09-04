Киев будет ввозить топливо через Румынию по железной дороге из-за атак на порты

Украина намерена увеличить поставки топлива через территорию Румынии, используя железнодорожные и речные маршруты. Об этом сообщает Mediafax со ссылкой на украинский ресурс Ukrainian Shipping Magazine.

По данным агентства, договорённости были достигнуты во время встречи Владимира Зеленского с президентом Румынии Никушором Даном. Первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что стороны согласовали расширение возможностей для перевозок по железной дороге и Дунаю.

Новые маршруты Киев рассматривает как альтернативу черноморским портам, которые, как отмечает Mediafax, остаются уязвимыми из-за военных рисков. Особое значение для украинской логистики получили дунайские порты Рени и Измаил, а также железнодорожные переходы на западной границе. Через эти направления проходят как экспортные, так и импортные грузы, включая нефтепродукты.

По данным агентства, в конце августа около 80 судов ожидали прохода по Дунаю к украинским портам, при этом приоритет отдавался перевозкам топлива.

Связан поиск новых маршрутов с ударами ВС РФ по портам. Российские военные за неделю поразили девять морских судов, которые действовали в интересах ВСУ. В их числе восемь сухогрузов и один контейнеровоз.