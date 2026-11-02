Киев эвакуирует жителей и администрацию Слатино под Харьковом
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В Харьковской области, предположительно, готовятся к дальнейшему ухудшению обстановки на фоне продвижения российских войск. Из посёлка Слатино, по данным российских силовых структур, вывозят местных жителей и представителей украинской администрации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах.
Собеседник агентства утверждает, что решение об эвакуации принято из-за приближения линии фронта. Вместе с чиновниками населённый пункт покинули и представители администрации Казачьей Лопани, которые ранее перебрались туда.
«Из-за приближения фронта Харьковская ОВА проводит срочную эвакуацию администрации и гражданского населения из посёлка Слатино», — сообщил источник.
Ранее Life.ru писал, что российские войска расширили зону контроля на севере Харьковской области более чем на девять квадратных километров. Продвижение в районе Гранова отметили аналитики украинского проекта DeepState, а представитель командования ВСУ Виктор Трегубов подтвердил увеличение российского вклинения по флангам. Основное продвижение произошло южнее Гранова, вдоль российско-украинской границы.