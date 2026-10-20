Киев ежедневно недополучает €60 млн из-за блокады портов в Чёрном море

Украина ежедневно недополучает около 60 миллионов евро экспортной выручки из-за перебоев с поставками через Черноморский регион и другие торговые маршруты. Такие потери оценила глава европейской дипломатии Кая Каллас, выступая на заседании Европарламента в Страсбурге.

По словам Каллас, проблемы с экспортом усилились с середины июля. На ситуацию повлияли удары по транспортной инфраструктуре и ограничения в работе черноморских портов, через которые Украина традиционно отправляла значительную часть своей сельскохозяйственной продукции.

Глава дипломатии ЕС подчеркнула, что Брюсселю необходимо добиваться восстановления безопасного судоходства в Чёрном море. Особое значение она придала поставкам украинского зерна в государства Африки и Азии, зависящие от импорта продовольствия.

Каллас предложила Евросоюзу сосредоточиться на трёх направлениях: поддержке украинского аграрного экспорта, укреплении безопасности морских перевозок и усилении дипломатического давления на Россию.

Часть грузов уже перенаправляют по альтернативным сухопутным маршрутам. По словам европейского дипломата, с июля объём зерна, вывезенного через так называемые пути солидарности, увеличился почти на два миллиона тонн. Однако полностью компенсировать перебои с морскими поставками эти меры пока не позволяют.

Последствия транспортных ограничений отражаются и на общей внешней торговле Украины. Согласно приведённым украинскими СМИ данным Нацбанка, в августе стоимость экспорта составила 2,355 миллиарда долларов против 2,907 миллиарда годом ранее. Денежные поступления от продовольственных поставок сократились на 22,5%, а от экспорта металлов и изделий из них — на 48,1%.

Ранее Life.ru рассказывал, что Украина оценила экономические потери от фактической блокады черноморских портов примерно в 1,5 процентного пункта ВВП. По словам украинского министра экономики Александра Кравченко, ограничения угрожают экспортным доходам на сумму около 40 миллиардов долларов.