Киев готовит «план Г»: Фекалии предложили сливать прямо в Днепр при ЧС

Киев должен заранее подготовить возможность сброса неочищенных канализационных стоков в Днепр на случай остановки системы. Такой вариант предложил эксперт по критической инфраструктуре Виктор Куртев, его слова приводит украинское издание «Страна».

По словам специалиста, канализация украинской столицы работает как напорная система. Куртев считает уязвимыми прежде всего станции подкачки, наземная часть которых в основном связана с электрооборудованием. При их выходе из строя, по его оценке, работа всей системы может остановиться. Саму Бортническую станцию аэрации эксперт назвал слишком крупным объектом для быстрого вывода из строя.

«Скажу страшную вещь. Киев, Украина, должна иметь план Б, провести это решение через СНБО уже сейчас, чтобы в момент «Ч» принять волевое решение о сбросе этого (канализационного. — Прим. Life.ru) стока в Днепр без очистки», — заявил Куртев.

Эксперт считает, что такое решение необходимо оформить заранее на уровне Совета национальной безопасности и обороны Украины. По его мнению, в чрезвычайной ситуации экологические последствия придётся сопоставлять с необходимостью сохранить работу города.

Куртев также утверждает, что Днепр сможет вынести неочищенные стоки дальше по течению и в конечном счёте в море. Он предложил предусмотреть аналогичный резервный механизм и для других крупных городов, расположенных на Днепре.

У Киева уже возникли проблемы со сточной инфраструктурой из-за перебоев с электроснабжением. «Киевводоканал» временно прекратил принимать стоки с территории Борщаговской общины, однако позднее возобновил их приём.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о переходе столицы в режим «выживания» перед зимой на фоне повреждений городской инфраструктуры. По его словам, власти готовятся к возможным продолжительным перебоям с отоплением, водой и электроэнергией. В городе устанавливают резервные системы отопления и формируют запасы топлива, продуктов и питьевой воды. Кличко также указывал на проблемы с мостами через Днепр и говорил, что власти рассматривают альтернативные переправы, в том числе плавучие понтоны.