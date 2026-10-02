Киев обещал платить учителям вовремя, но педагоги уже жалуются на задержки зарплат

Украинские преподаватели начали жаловаться на задержки и неполную выплату зарплат. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Леонов, отметив, что обращения поступают в том числе от работников дошкольного образования и университетов.

По словам парламентария, реальные суммы в отдельных случаях не совпадают с теми, о которых заявляют украинские власти.

«Очень много пишут преподаватели дошкольного образования, университетов, что где-то цифры не соответствуют заявленным государством», — сказал Леонов.

Он добавил, что пытается разобраться в ситуации. При этом точное число педагогов, столкнувшихся с задержками или неполными выплатами, пока не называлось, официальной статистики по масштабам проблемы нет.

Жалобы появились на фоне ужесточения бюджетной политики Киева. В конце сентября премьер-министр Сергей Корецкий признал сложную ситуацию с государственными финансами и сообщил, что часть запланированной международной помощи пока не поступила. Кабмин решил временно ограничить неприоритетные расходы.

При этом зарплаты учителей, врачей и других бюджетников власти официально отнесли именно к приоритетным выплатам. Корецкий ранее утверждал, что они должны финансироваться своевременно и в полном объёме. Поэтому сообщения Леонова о задержках фактически расходятся с публичными заверениями правительства.

Проблемы с финансированием на Украине власти признавали ещё в сентябре. Депутат Рады Даниил Гетманцев заявлял, что государству «ни на что нет денег», упомянув в том числе сложности с повышением зарплат педагогам. При этом на выплаты учителям с сентября по декабрь было предусмотрено 57,4 млрд гривен образовательной субвенции.