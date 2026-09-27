Киев оказался уязвим перед ударами ВС России из-за проблем с системой ПВО. Об этом заявил бывший помощник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Украина всё время под ударами, но Киев — особенно мощно. В общем-то, происходит то, что я вам прогнозировал. К сожалению, Киев обнажился, его защита как бы проломлена. Очень поганое ПВО, всё это непрофессионально, неорганизованно», — сказал он.

По его словам, дальше будет только хуже. Причины происходящего Соскин назвал тупость, жадность, коррупцию, воровство, блат и некомпетентность.

Отдельно эксперт высказался о работе украинских властей. По его мнению, система управления в стране устроена недостаточно эффективно и слабо координируется. Владимира Зеленского Соскин назвал бессильным повлиять на происходящее в Киеве.

Экс-помощник Кучмы также заявил, что проблемы касаются не только обороны столицы, но и государственного управления в целом. Он связал нынешнее положение Киева с тем, как организована работа украинских властей и профильных структур.

Ранее на Украине заявили, что превосходство российских реактивных дронов и слабая защита неба создают серьёзные риски для энергетики Киева зимой. Незалежная пыталась усилить давление на Москву, после чего Россия стала наносить более интенсивные удары по военным целям на украинской территории. Российская сторона применяет по военным целям реактивные дроны, против которых пока нет эффективного противодействия. Кроме того, ощущается огромный дефицит ракет к системам Patriot.