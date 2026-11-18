Киев объявил принудительную эвакуацию жителей пригорода Запорожья
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Принудительную эвакуацию 184 человек объявили в посёлке Балабино у южной окраины Запорожья, находящегося под контролем Украины. Решение касается 80 семей с 85 детьми, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на главу областной военной администрации Михаила Семикина.
По словам чиновника, причиной стало ухудшение обстановки в районе населённого пункта. Основные эвакуационные мероприятия украинские власти рассчитывают завершить в течение недели.
Сейчас местная администрация совместно с другими структурами решает вопросы размещения семей после выезда. Семикин подчеркнул, что необходимо не только организовать эвакуацию, но и обеспечить людей жильём и дальнейшей поддержкой.
Балабино находится на восточном берегу Днепра и непосредственно примыкает к Запорожью с юга. К северу от посёлка расположен Коммунарский район города, а к югу — Кушугум. Расстояние до Запорожского автомобилестроительного завода составляет около пяти километров.
Ранее Life.ru сообщал, что в девяти населённых пунктах Запорожского района украинские власти объявили обязательную эвакуацию детей. Решение приняли 21 августа, отведя на вывоз несовершеннолетних 30 суток. В список вошли три села Беленьковской громады и шесть населённых пунктов Камышевахской громады. Детей предписали эвакуировать вместе с родителями либо законными представителями.