Принудительную эвакуацию 184 человек объявили в посёлке Балабино у южной окраины Запорожья, находящегося под контролем Украины. Решение касается 80 семей с 85 детьми, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на главу областной военной администрации Михаила Семикина.

По словам чиновника, причиной стало ухудшение обстановки в районе населённого пункта. Основные эвакуационные мероприятия украинские власти рассчитывают завершить в течение недели.

Сейчас местная администрация совместно с другими структурами решает вопросы размещения семей после выезда. Семикин подчеркнул, что необходимо не только организовать эвакуацию, но и обеспечить людей жильём и дальнейшей поддержкой.

Балабино находится на восточном берегу Днепра и непосредственно примыкает к Запорожью с юга. К северу от посёлка расположен Коммунарский район города, а к югу — Кушугум. Расстояние до Запорожского автомобилестроительного завода составляет около пяти километров.