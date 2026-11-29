Намерение украинских властей запретить СМИ освещать последствия ударов по критической инфраструктуре вызвало опасения относительно свободы слова в стране. Киев может использовать полномочия военного времени для ограничения работы журналистов, пишет The New York Times.

Американское издание обращает внимание на то, что порядок соблюдения новых ограничений пока не определён. Неясно и то, какая ответственность будет грозить журналистам за их нарушение. При этом энергетические компании и государственные структуры уже ограничивают распространение подробной информации о повреждениях инфраструктуры.

Официально введение запрета объясняется необходимостью усилить защиту стратегически важных объектов перед зимой. Однако представители украинской оппозиции опасаются, что ограничения могут помешать журналистам расследовать недостатки в подготовке энергетической инфраструктуры к отопительному сезону и предполагаемые хищения бюджетных средств.

Советник Зеленского Дмитрий Литвин признал, что обеспечить соблюдение запрета будет непросто. Значительная часть информации о последствиях атак распространяется через анонимные телеграм-каналы.

Напомним, 28 ноября Зеленский поручил правительству Украины запретить СМИ освещать последствия ударов по критической инфраструктуре. Ограничения также должны затронуть сведения о сроках восстановления повреждённых объектов и строительстве защитных сооружений. Депутат Верховной рады Ирина Геращенко поставила под сомнение необходимость подобных мер.