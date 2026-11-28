Владимир Зеленский поручил правительству Украины запретить СМИ освещать последствия разрушений объектов критической инфраструктуры. Соответствующий указ № 1151/2026 опубликован на сайте главы украинского государства.

Документ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 октября об усилении защиты критической инфраструктуры в отопительный сезон 2026–2027 годов.

Под ограничения также должна подпасть информация о сроках восстановления повреждённых объектов. Кабинету министров поручено принять неотложные меры для реализации запрета.

Кроме того, журналистам намерены запретить освещать этапы строительства защитных сооружений на предприятиях топливно-энергетического комплекса и объектах жизнеобеспечения населения. В частности, речь идёт о работах, предусмотренных комплексными планами устойчивости регионов и отдельных городов.