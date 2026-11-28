Зеленский поручил запретить СМИ освещать последствия ударов по инфраструктуре
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Владимир Зеленский поручил правительству Украины запретить СМИ освещать последствия разрушений объектов критической инфраструктуры. Соответствующий указ № 1151/2026 опубликован на сайте главы украинского государства.
Документ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 октября об усилении защиты критической инфраструктуры в отопительный сезон 2026–2027 годов.
Под ограничения также должна подпасть информация о сроках восстановления повреждённых объектов. Кабинету министров поручено принять неотложные меры для реализации запрета.
Кроме того, журналистам намерены запретить освещать этапы строительства защитных сооружений на предприятиях топливно-энергетического комплекса и объектах жизнеобеспечения населения. В частности, речь идёт о работах, предусмотренных комплексными планами устойчивости регионов и отдельных городов.
Ранее сообщалось, что в ночь на 28 ноября российские войска нанесли серию ударов по объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Кроме того, сегодня в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. Почасовые графики подачи света временно перестали действовать.
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