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Опубликовано 27 октября, 12:03

Киев парализовали многокилометровые пробки после удара по Южному мосту

Обложка © Telegram /kievinfo_kyiv

Обложка © Telegram /kievinfo_kyiv

В Киеве возникли серьёзные транспортные заторы на фоне ограничений движения по Южному мосту через Днепр. Особенно сложная ситуация наблюдается на левом берегу украинской столицы. О транспортных проблемах сообщает телеканал ТСН.

Перекрытие и ограничения движения по одной из важнейших переправ осложняют поездки между берегами Днепра. Автомобилистам приходится учитывать изменения маршрутов, что создаёт дополнительную нагрузку на городские дороги.

На фоне повреждений моста украинские власти вводили ограничения для общественного и личного транспорта. В частности, после удара 22 октября движение по переправе частично перекрывали, а работу зелёной линии Киевского метрополитена временно изменяли.

Огромная дыра между ж/д путями: Появились кадры с места прилёта по Южному мосту в Киеве
Огромная дыра между ж/д путями: Появились кадры с места прилёта по Южному мосту в Киеве

Ранее Life.ru сообщал об ударе российских войск по Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны РФ, использовался для военных поставок ВСУ. Российское оборонное ведомство заявило о поражении переправы и нарушении транспортного сообщения по маршруту, использовавшемуся для военной логистики.

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Наталья Демьянова
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