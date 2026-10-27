Киев парализовали многокилометровые пробки после удара по Южному мосту

В Киеве возникли серьёзные транспортные заторы на фоне ограничений движения по Южному мосту через Днепр. Особенно сложная ситуация наблюдается на левом берегу украинской столицы. О транспортных проблемах сообщает телеканал ТСН.

Перекрытие и ограничения движения по одной из важнейших переправ осложняют поездки между берегами Днепра. Автомобилистам приходится учитывать изменения маршрутов, что создаёт дополнительную нагрузку на городские дороги.

На фоне повреждений моста украинские власти вводили ограничения для общественного и личного транспорта. В частности, после удара 22 октября движение по переправе частично перекрывали, а работу зелёной линии Киевского метрополитена временно изменяли.