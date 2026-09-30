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Опубликовано 30 сентября, 11:59

Киев перебросил до роты мобилизованных Нацгвардии в Черниговскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

В Черниговскую область направили до роты мобилизованных украинской Нацгвардии на замену военнослужащим, переброшенным для усиления обороны Сум. Об этом сообщает телеграм-канал «Северный ветер», отслеживающий успехи группы ВС РФ «Север».

«В Черниговскую область переброшено до роты мобилизованных 10-й бригады оперативного назначения Нацгвардии из учебных центров», — говорится в тексте.

Прибывшие заняли место военных, которых украинское командование отправило в соседнюю Сумскую область. Их задачей стало укрепление обороны областного центра.

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Ранее Life.ru рассказывал, что подразделения 801-го отдельного отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами ВМС Украины перебросили в Сумскую область. Бойцам поставили задачу проводить диверсионные операции. Численность переброшенной группы и подробности её возможных действий не раскрываются.

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Татьяна Миссуми
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