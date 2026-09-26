Временная администрация под международным контролем могла бы подготовить Украину к мирному урегулированию и последующим выборам. С такой инициативой выступил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в эфире радио Sputnik.

По замыслу политика, новое руководство следует сформировать из украинских граждан, находящихся как внутри государства, так и за его пределами. Курировать их работу должны представители России, США и ООН. Именно такой механизм экс-глава правительства считает необходимым для завершения конфликта.

Одной из главных задач переходной структуры Азаров назвал демилитаризацию и денацификацию. Кроме того, предложенной администрации предстоит подготовить законодательную базу и сформировать новые правоохранительные органы.

На проведение этих преобразований, по оценке бывшего премьера, может потребоваться около пяти лет. При этом он допустил, что процесс удастся завершить раньше, если обстоятельства позволят ускорить подготовку страны к голосованию.

Лишь после выполнения перечисленных условий политик предлагает организовать демократические выборы. По его мнению, именно они должны определить состав будущего украинского правительства, которое сменит временную администрацию.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель предупредила об угрозе исчезновения Украины в случае дальнейшей эскалации конфликта. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону она призвала западные страны приложить усилия к прекращению боевых действий. По словам Мендель, часть политических кругов на Западе больше заинтересована в противостоянии с Россией, чем в сохранении самой Украины.