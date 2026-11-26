В украинской столице прогремели взрывы на фоне атаки баллистических ракет. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о происходящем и призвал жителей не покидать укрытия.

«Баллистическая атака на Киев продолжается. Пребывайте в укрытиях!» — пишет Кличко.

По данным военкоров, в направлении украинской столицы могли выпустить от четырёх до восьми ракет С-400. Также поступили сообщения о попадании по объекту энергетической инфраструктуры. Информация о последствиях атаки пока не приводится.

Ранее жителей Киева попросили свести к минимуму расход воды из-за угрозы перегрузки коммунальной инфраструктуры. Повреждённое оборудование испытывает серьёзные нагрузки и может не справиться с ними. Владельцам промышленных объектов рекомендовали по возможности пересмотреть технологические процессы. Работы, для которых требуются большие объёмы жидкости, предложили временно отложить.