Киев столкнулся с масштабными перебоями в электроснабжении. Большая часть украинской столицы осталась без света, а на улицах почти полностью исчезло освещение. Об этом сообщает агентство «Укринформ».

По информации журналистов, в некоторых районах на правом берегу Днепра власти ввели экстренные и аварийные отключения электричества. Из-за этого значительная часть города погрузилась в темноту.

Блэкаут в Киеве 5 ноября. Видео © «Укринформ»

Агентство также опубликовало видео с панорамой жилых кварталов Киева. На кадрах видно, что большинство домов и улиц остаются без освещения. Свет горит лишь в отдельных квартирах, а на некоторых перекрёстках продолжают работать светофоры.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что в результате атак на Украине пострадали все электростанции. Он назвал удары по энергетике одной из главных проблем страны. По словам Зеленского, для восстановления электроснабжения Украине не хватает оборудования, в том числе трансформаторов, силовых кабелей и генераторов.