В Киеве планируют построить восемь новых мостовых переправ, которые должны обеспечить резервное сообщение между берегами Днепра. Всего по Украине намерены возвести 21 такой объект. О планах рассказал министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник в интервью телеканалу ТСН.

Первые две переправы в украинской столице уже начали строить. Их рассчитывают открыть до конца февраля 2027 года. Каждая будет иметь по одной полосе движения в обоих направлениях.

Для ускорения работ используют готовые секции, из которых собирают мостовые конструкции. По словам Калашника, строительные площадки уже развёрнуты, ведётся подготовка территории, а на отдельных участках начали обустраивать насыпи.

Часть конструкций для будущих переправ Украина получила от США и Японии. Кроме того, Франция может предоставить ещё около 400 метров мостовых элементов. Речь идёт о донорской помощи, уточнил министр.

Необходимость резервных маршрутов стала особенно актуальной после повреждения мостовой инфраструктуры Киева. В частности, проблемы с Южным мостом привели к прекращению движения поездов зелёной линии метро через Днепр. Ограничения на других переправах также осложнили транспортное сообщение между левым и правым берегами.