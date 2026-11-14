Киев построит восемь новых мостов через Днепр на фоне проблем с переправами
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В Киеве планируют построить восемь новых мостовых переправ, которые должны обеспечить резервное сообщение между берегами Днепра. Всего по Украине намерены возвести 21 такой объект. О планах рассказал министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник в интервью телеканалу ТСН.
Первые две переправы в украинской столице уже начали строить. Их рассчитывают открыть до конца февраля 2027 года. Каждая будет иметь по одной полосе движения в обоих направлениях.
Для ускорения работ используют готовые секции, из которых собирают мостовые конструкции. По словам Калашника, строительные площадки уже развёрнуты, ведётся подготовка территории, а на отдельных участках начали обустраивать насыпи.
Часть конструкций для будущих переправ Украина получила от США и Японии. Кроме того, Франция может предоставить ещё около 400 метров мостовых элементов. Речь идёт о донорской помощи, уточнил министр.
Необходимость резервных маршрутов стала особенно актуальной после повреждения мостовой инфраструктуры Киева. В частности, проблемы с Южным мостом привели к прекращению движения поездов зелёной линии метро через Днепр. Ограничения на других переправах также осложнили транспортное сообщение между левым и правым берегами.
Ранее о заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко также сообщал, что в Киеве начали готовить подъездные пути к двум понтонным мостам через Днепр, которые должны стать резервным сообщением между берегами после повреждения действующих переправ. По его словам, на установку конструкций потребуется три-четыре месяца: завершить работы рассчитывают в феврале — начале марта 2027 года.