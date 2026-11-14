В Киеве начали готовить подъездные пути к двум понтонным мостам через Днепр, которые должны стать резервным сообщением между берегами после повреждения действующих переправ. На установку конструкций потребуется три-четыре месяца: завершить работы рассчитывают в феврале — начале марта 2027 года, рассказал заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко в интервью «Телеграфу».

На строительство двух временных мостов предусмотрено 2,2 миллиарда гривен: 1,2 миллиарда из государственного бюджета и ещё миллиард — от Киева. По словам депутата, решение об упрощённом порядке строительства уже принято, а подготовка подъездных дорог началась.

По действующим столичным мостам ежедневно проезжают около 600 тысяч автомобилей. Власти рассчитывают перенаправить на понтонные переправы хотя бы половину этого потока, но Крейденко сомневается, что две конструкции смогут пропускать по 300 тысяч машин в сутки.

Проблемы с транспортом затронули и метрополитен: после ударов по Южному мосту поезда зелёной линии перестали пересекать Днепр. По прогнозу Крейденко, восстановить сквозное движение между берегами не удастся как минимум до начала 2027 года.

Ранее Life.ru сообщал о масштабных заторах в Киеве 11 ноября на фоне ограничений на Северном и Южном мостах. На Северном мосту частично возобновили движение, но грузовики отправляли в объезд; на мосту Патона ввели реверсивную схему проезда. Из-за перераспределения транспорта дополнительные пробки возникли и на соседних переправах.