Киев снова намертво сковали пробки из-за ограничений на мостах через Днепр
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Утро 11 ноября началось для жителей Киева с масштабных автомобильных заторов на подъездах к мостам через Днепр. Движение между берегами украинской столицы серьёзно осложнено из-за ограничений на Северном и Южном мостах. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», опубликовавшее кадры дорожных пробок.
Киев сковали огромные пробки. Видео © Telegram / Ей, Киев
На видео видны вереницы автомобилей, растянувшиеся на сотни метров. Проблемы с передвижением по городу сохраняются уже несколько дней: часть переправ работает с ограниченной пропускной способностью, из-за чего основной поток машин перемещается на соседние мосты.
С 9 ноября в Киеве действуют специальные схемы движения между левым и правым берегами Днепра. На Северном мосту частично восстановлен проезд, но грузовики направляют в объезд. На Южном ограничения также затрагивают грузовой транспорт, а на мосту Патона введено реверсивное движение с изменением направления полос в утренние и вечерние часы.
Ситуация обострилась после повреждений мостовой инфраструктуры в октябре и начале ноября. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о повреждениях Северного и Южного мостов. На некоторых участках водителям приходится подолгу ждать проезда, а пассажиры общественного транспорта сталкиваются с задержками. Заместитель председателя транспортного комитета Верховной рады Владимир Крейденко даже предупредил о риске фактического разделения Киева на две части из-за проблем с переправами.