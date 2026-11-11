Утро 11 ноября началось для жителей Киева с масштабных автомобильных заторов на подъездах к мостам через Днепр. Движение между берегами украинской столицы серьёзно осложнено из-за ограничений на Северном и Южном мостах. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», опубликовавшее кадры дорожных пробок.

Киев сковали огромные пробки. Видео © Telegram / Ей, Киев

На видео видны вереницы автомобилей, растянувшиеся на сотни метров. Проблемы с передвижением по городу сохраняются уже несколько дней: часть переправ работает с ограниченной пропускной способностью, из-за чего основной поток машин перемещается на соседние мосты.

С 9 ноября в Киеве действуют специальные схемы движения между левым и правым берегами Днепра. На Северном мосту частично восстановлен проезд, но грузовики направляют в объезд. На Южном ограничения также затрагивают грузовой транспорт, а на мосту Патона введено реверсивное движение с изменением направления полос в утренние и вечерние часы.