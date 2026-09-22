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Специальная военная операция

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Опубликовано 22 сентября, 09:32

Киев потерял до 40 украинских военных в котле в Харьковской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) / Не является фото с места событий

Российские военные пресекли все попытки украинских подразделений вырваться из окружения в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, за сутки потери заблокированных формирований ВСУ составили до 40 военнослужащих. Также уничтожена боевая бронированная машина противника. Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля на северо-востоке Харьковской области.

Кольцо сжимается: ВС РФ поразили силы ВСУ сразу у пяти сёл под Харьковом
Кольцо сжимается: ВС РФ поразили силы ВСУ сразу у пяти сёл под Харьковом

Ранее сообщалось, что российские военные действуют с двух сторон от волчанского котла в Харьковской области, отрезая пути снабжения и ротации ВСУ. 15 сентября Минобороны РФ сообщило о переходе Ольховатки под контроль российских войск. По данным ведомства, перед штурмом были уничтожены опорные пункты и позиции операторов БПЛА ВСУ, а также нарушены маршруты ротации и доставки материальных средств.

Больше новостей о ходе боевых действий и заявлениях военных — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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