Российские военные пресекли все попытки украинских подразделений вырваться из окружения в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, за сутки потери заблокированных формирований ВСУ составили до 40 военнослужащих. Также уничтожена боевая бронированная машина противника. Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля на северо-востоке Харьковской области.

Ранее сообщалось, что российские военные действуют с двух сторон от волчанского котла в Харьковской области, отрезая пути снабжения и ротации ВСУ. 15 сентября Минобороны РФ сообщило о переходе Ольховатки под контроль российских войск. По данным ведомства, перед штурмом были уничтожены опорные пункты и позиции операторов БПЛА ВСУ, а также нарушены маршруты ротации и доставки материальных средств.