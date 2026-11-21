Европейские страны перечислили России за закупку нефти больше средств, чем направили на поддержку Украины. При этом Брюссель продолжает финансировать Киев, фактически оказывая экономическую помощь обеим сторонам конфликта. На это противоречие указал министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Newsmax.

Глава американского Минфина раскритиковал европейские государства за сохранение энергетических связей с Москвой. По его мнению, закупая российское сырьё, они способствуют пополнению доходов России, несмотря на собственную позицию по украинскому конфликту.

«Европейцы отправили [президенту РФ] Владимиру Путину больше денег, чем Владимиру Зеленскому», — подчеркнул Бессент.

Министр также заявил, что своими действиями европейские власти сами создают себе дополнительные проблемы. Он обратил внимание на противоречие между стремлением поддерживать Украину и продолжением торговли российскими энергоресурсами.

Само противостояние Бессент охарактеризовал как один из наиболее тяжёлых военных конфликтов, которые ему довелось наблюдать за свою жизнь.

Противоречия в энергетической политике ЕС ранее вызвали критику и в Европарламенте. Так, Life.ru сообщал, что с 2022 года страны Евросоюза потратили на российские энергоресурсы 232,05 млрд евро, тогда как объём помощи Украине составил 231,5 млрд евро. На несоответствие этих расходов обратил внимание немецкий евродепутат Мориц Кернер, сославшись на данные Еврокомиссии.