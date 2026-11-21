Владимир Зеленский вновь предъявил претензии Соединённым Штатам из-за военной помощи Украине. Он указал, что Вашингтон сумел обеспечить Израиль и страны Ближнего Востока системами ПВО и другим вооружением, тогда как Киев продолжает испытывать нехватку средств противовоздушной обороны.

В интервью NBC Зеленский сравнил поддержку, которую американские власти оказывают своим партнёрам. Он обратил внимание не только на поставки вооружений, но и на готовность США предпринимать военные действия в интересах союзников.

«Они нашли способ поддержать Израиль. Они нашли способ поддержать страны Ближнего Востока средствами противовоздушной обороны, различными видами вооружений, пакетами помощи, [поддерживая] союзников, даже нападая на другие страны», — заявил Зеленский в интервью NBC.

До этого он неоднократно жаловался на недостаточное количество ракет-перехватчиков у украинских военных. По его словам, дефицит таких боеприпасов не позволяет ВСУ эффективно противодействовать баллистическим ракетам.

Москва, в свою очередь, последовательно выступает против западных поставок вооружений Киеву. Российские власти считают, что такая помощь препятствует урегулированию конфликта и усиливает вовлечённость стран НАТО. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупреждал, что военные грузы, предназначенные для Украины, рассматриваются российской стороной как законные цели.