«Они нашли способ»: Зеленский предъявил США претензии
Зеленский упрекнул США в помощи Израилю на фоне дефицита ПВО Украины
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Владимир Зеленский вновь предъявил претензии Соединённым Штатам из-за военной помощи Украине. Он указал, что Вашингтон сумел обеспечить Израиль и страны Ближнего Востока системами ПВО и другим вооружением, тогда как Киев продолжает испытывать нехватку средств противовоздушной обороны.
В интервью NBC Зеленский сравнил поддержку, которую американские власти оказывают своим партнёрам. Он обратил внимание не только на поставки вооружений, но и на готовность США предпринимать военные действия в интересах союзников.
«Они нашли способ поддержать Израиль. Они нашли способ поддержать страны Ближнего Востока средствами противовоздушной обороны, различными видами вооружений, пакетами помощи, [поддерживая] союзников, даже нападая на другие страны», — заявил Зеленский в интервью NBC.
До этого он неоднократно жаловался на недостаточное количество ракет-перехватчиков у украинских военных. По его словам, дефицит таких боеприпасов не позволяет ВСУ эффективно противодействовать баллистическим ракетам.
Москва, в свою очередь, последовательно выступает против западных поставок вооружений Киеву. Российские власти считают, что такая помощь препятствует урегулированию конфликта и усиливает вовлечённость стран НАТО. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупреждал, что военные грузы, предназначенные для Украины, рассматриваются российской стороной как законные цели.
Ранее Life.ru рассказывал, что попытки Киева добиться дополнительных поставок ракет Patriot столкнулись с отказами зарубежных партнёров. По данным Politico, Греция не захотела передавать вооружения из-за собственных обязательств в сфере ПВО, Япония ссылалась на угрозу со стороны КНДР, а Южная Корея продолжала избегать прямых поставок оружия Украине.