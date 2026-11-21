Главным условием достижения договорённостей по Украине американский экономист Джеффри Сакс считает отказ от дальнейшего расширения НАТО. По его оценке, пока Вашингтон не пересмотрит эту политику, рассчитывать на согласие Москвы с итогами переговоров будет сложно.

«Главным препятствием по-прежнему остается расширение НАТО», — сказал профессор Колумбийского университета ТАСС.

Сакс обратил внимание на противоречие в позиции американской стороны: переговоры о завершении конфликта сопровождаются обсуждением возможного членства Украины в альянсе. По словам Владимира Зеленского, в Абу-Даби американские представители предлагали рассмотреть такой вариант в обмен на вывод российских войск из Донбасса.

Экономист считает, что подобные предложения не устраняют главную причину разногласий, а фактически сохраняют курс на расширение НАТО, сформировавшийся в Вашингтоне ещё в 1990-х годах. Москва, напомнил он, неоднократно заявляла о неприемлемости соглашения, которое оставляет Украине возможность вступить в альянс.