Американский экономист Джеффри Сакс предложил Вашингтону снять вопрос о дальнейшем расширении НАТО на Украину и Грузию. По его мнению, публичный отказ США от приёма этих стран в альянс мог бы устранить одно из ключевых препятствий для договорённостей о европейской безопасности. Свою позицию профессор Колумбийского университета изложил в интервью ТАСС.

Сакс считает, что инициатива должна исходить от американского лидера Дональда Трампа. Он предлагает президенту объявить, что США не намерены создавать военный союз с Киевом и Тбилиси и не поддержат их вступление в НАТО. Экономист обратил внимание, что для расширения альянса необходимо согласие всех его участников, поэтому позиция Вашингтона могла бы окончательно закрыть этот вопрос.

В основу будущих договорённостей Сакс предлагает положить принцип неделимости безопасности. Он напомнил, что страны ОБСЕ закрепили его в Стамбульской хартии 1999 года, а затем подтвердили на встрече в Астане в 2010-м. Речь идёт о недопустимости укрепления безопасности одного государства за счёт другого. Для Украины экономист видит возможную модель в нейтралитете, который был бы оформлен международным соглашением.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что не хочет обсуждать гарантии безопасности для Украины до заключения мирного соглашения. Так республиканец ответил на вопрос журналистов о позиции России в отношении возможных гарантий для Киева по образцу пятой статьи Устава НАТО, предусматривающей принцип коллективной обороны.