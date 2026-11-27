Киев просит денег, немцы — перемен: Любовь Мерца к Украине обернулась изоляцией
Guardian: Мерц теряет поддержку немцев из-за политики в отношении Украины
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Канцлер Германии Фридрих Мерц сталкивается с растущим сопротивлением своей политике поддержки Украины как внутри страны, так и на общеевропейском уровне. Британская газета The Guardian назвала сложившуюся ситуацию тревожным сигналом для Киева.
На саммите Евросоюза в Брюсселе глава немецкого правительства так и не добился единогласного одобрения дополнительного кредита Украине на 45 миллиардов евро. Одновременно с этим в самой Германии сокращается число сторонников дальнейшего оказания военной помощи Киеву.
«Мерц, чей рейтинг недоверия составляет рекордные 88 процентов, выглядит всё более изолированным», — говорится в публикации.
Как отмечает издание, положение украинских властей осложняется тем, что после сокращения американской поддержки именно Германия стала их главным союзником в вопросах финансирования.
Между тем министр обороны ФРГ Борис Писториус также признал недовольство немцев расходами на Украину. 49% опрошенных жителей Германии выступают за уменьшение объёмов помощи Киеву или её полное прекращение. Увеличение финансирования поддерживают лишь 9% респондентов.
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