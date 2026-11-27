Лидер Австрийской партии свободы (FPÖ) Герберт Кикль предложил после завершения конфликта отправлять на Украину сирийских и афганских мигрантов, которых европейские страны не могут депортировать на родину. По его мнению, Киев должен принять их в качестве своеобразной компенсации за финансовую помощь Евросоюза. Об этом политик рассказал в интервью изданию Heute.

Кикль напомнил, что ЕС направил Украине сотни миллиардов евро, в том числе 3,6 миллиарда евро из австрийского бюджета. Политик считает, что после установления мира европейские страны могли бы потребовать от Киева принять мигрантов, которых не удаётся вернуть в государства происхождения.

«Я имею в виду, что они же нам кое-чем обязаны. Ведь там, как утверждается, ценности Запада полностью сохранились, и не нужно тратить огромные деньги на перелёт в Руанду на расстояние 5 700 километров, а можно отправить этих людей на Украину на поезде или на автобусе», — заявил глава FPÖ.

Он также назвал свою идею потенциально выгодной для обеих сторон. По мнению Кикля, прибывшие мигранты могли бы принять участие в восстановлении Украины после окончания боевых действий. На вопрос журналиста, что произойдёт, если переселённые не захотят оставаться на украинской территории, политик ответил, что они смогут уехать, но возвращаться в Австрию им не позволят.