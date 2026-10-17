Киев устрашился «Рассвета»: Российская спутниковая система может изменить ход боевых действий

Российская спутниковая система «Рассвет» может лишить Украину технологического преимущества на поле боя, обеспечив ВС РФ возможность управлять ударами на больших расстояниях в режиме реального времени. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников и западных экспертов.

Особую тревогу в Киеве вызывает перспектива полноценного развёртывания российской низкоорбитальной группировки связи. По оценке украинских военных аналитиков, её появление позволит передавать данные и корректировать удары по целям на всей территории страны без прежних ограничений по дальности.

«Если они запустят «Рассвет», они смогут поражать украинские цели в режиме реального времени на нашей территории», — предупредил заместитель главы украинской дипломатической миссии в Вашингтоне Денис Сеник.

Опасения украинской стороны усилились на фоне проблем с доступом к американской системе спутниковой связи Starshield, военной версии Starlink.

Советник украинского руководства по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов предупредил, что появление полноценного «Рассвета» потребует от Киева масштабного усиления радиоэлектронной борьбы. По его словам, средства противодействия необходимо создать и развернуть ещё до того, как российская группировка заработает в полном объёме. Иначе последствия могут оказаться крайне серьёзными.