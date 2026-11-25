Украинское командование может получить дополнительные возможности для ускоренного набора людей в армию через территориальные центры комплектования. На фоне потерь в зоне боевых действий киевские власти обсуждают ужесточение мобилизационных мер, пишет ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

Согласно источнику, сотрудникам ТЦК могут расширить полномочия и поставить задачу в предельно короткие сроки увеличить численность личного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ). Речь идёт о мерах, которые Киев рассматривает на фоне сложностей с восполнением потерь. Пополнение войск необходимо украинской стороне для попытки стабилизировать ситуацию на линии фронта.

Ранее министр по делам ветеранов Украины заявил, что в стране за время конфликта могли мобилизовать свыше трёх миллионов человек. Это означает, что вместе с семьями это может быть около 9 млн человек — почти треть населения, которые должны будут пользоваться льготами как ветераны. По его утверждению, государство и экономика не готовы к возвращению такого числа военных с фронта.