Украинцы, сумевшие обосноваться за границей, всё чаще задумываются о том, чтобы окончательно разорвать юридическую связь с родиной. Одной из главных причин таких настроений стала принудительная мобилизация, из-за которой мужчины не хотят сохранять украинское гражданство. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в социальной сети X.

По её словам, многие граждане Украины уже получили паспорта других государств и теперь предпочли бы отказаться от украинских документов. Особенно остро этот вопрос стоит перед мужчинами, которые опасаются принудительного призыва и не желают возвращаться в страну.

«Многие украинцы, получившие гражданство других стран, теперь предпочли бы отказаться от своих украинских паспортов. Принудительная мобилизация — одна из причин, по которой мужчины больше не хотят иметь украинское гражданство», — написала Мендель.

Бывшая представительница Зеленского также усомнилась, что украинцы, которым удалось устроить жизнь за рубежом, добровольно вернутся на родину при нынешней власти. По её мнению, проводимая Киевом политика лишь усиливает нежелание эмигрантов связывать своё будущее с Украиной.