Киев вновь сковали огромные пробки после ударов по мостам через Днепр
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Масштабные автомобильные заторы вновь парализовали движение в Киеве после ракетных ударов по мостам через Днепр. Особенно сложная ситуация сложилась на подъездах к переправам между левым и правым берегами столицы. Некоторые автомобилисты бросают машины и продолжают путь пешком. Об этом сообщают украинские СМИ.
Киев вновь сковали огромные пробки после ударов по мостам через Днепр. Фото © Украинаформ
Причиной транспортного коллапса стали повреждения Северного и Южного мостов, полученные в результате ночной атаки 17 ноября. Движение по обеим переправам первоначально полностью перекрыли, из-за чего основной поток автомобилей переместился на другие маршруты.
Ранее Life.ru сообщал, что Южный мост Киева не удалось полностью открыть после ракетных ударов. Мэр города Виталий Кличко сообщил о частичном восстановлении движения по переправе, однако проезд с правого берега на левый остался закрытым из-за повреждений. Решение о временном допуске транспорта в обратном направлении приняли после обследования мостовых конструкций. Ограничения продолжают осложнять сообщение между двумя частями украинской столицы.