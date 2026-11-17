Масштабные автомобильные заторы вновь парализовали движение в Киеве после ракетных ударов по мостам через Днепр. Особенно сложная ситуация сложилась на подъездах к переправам между левым и правым берегами столицы. Некоторые автомобилисты бросают машины и продолжают путь пешком. Об этом сообщают украинские СМИ.

Киев вновь сковали огромные пробки после ударов по мостам через Днепр. Фото © Украинаформ

Причиной транспортного коллапса стали повреждения Северного и Южного мостов, полученные в результате ночной атаки 17 ноября. Движение по обеим переправам первоначально полностью перекрыли, из-за чего основной поток автомобилей переместился на другие маршруты.