Украина за два года получила почти 49,4 миллиарда долларов в рамках программы G7 по предоставлению кредитов, обеспеченных доходами от замороженных российских активов. Таким образом, Киев получил практически весь объём финансирования, первоначально согласованный странами «Большой семёрки». Это следует из данных Министерства финансов Украины.

Согласно опубликованной отчётности, с начала 2026 года по 28 октября украинский бюджет получил по программе ERA около 10,5 миллиарда долларов. Основной объём финансирования пришёлся на 2025 год, когда партнёры перечислили 37,94 миллиарда долларов. Первые средства в размере одного миллиарда поступили ещё в конце 2024-го.

Механизм Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) был согласован странами G7 в октябре 2024 года. Он предусматривает выделение Украине кредитов на общую сумму около 50 миллиардов долларов, обслуживание и погашение которых должно обеспечиваться за счёт будущих доходов от замороженных российских суверенных активов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал воровством передачу Украине доходов от замороженных российских активов. С 2024 года Евросоюз перечислил Киеву около 8 млрд евро, полученных от российских средств. По информации МИД РФ, более 3,5 млрд евро из этой суммы направили на закупку вооружений. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва считает подобные действия противозаконными и не намерена менять свою позицию.