Киев захотел получить тысячу ракет для Patriot и попросил партнёров поторопиться

Украина заключает с зарубежными партнёрами контракты примерно на тысячу ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил министр обороны страны Евгений Хмара на заседании контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн».

По его словам, часть закупок планируется профинансировать за счёт займа Евросоюза. Глава украинского Минобороны связал необходимость новых поставок с усилением противовоздушной обороны страны.

Хмара также призвал западных партнёров принять необходимые финансовые решения до ноября. Киев рассчитывает получить результат от дополнительного финансирования уже предстоящей зимой.

Отдельно министр заявил, что до 90% успеха украинских войск на поле боя, по его оценке, сейчас зависит от беспилотников. Поэтому Киев также рассчитывает на дальнейшую финансовую поддержку этого направления.

Ранее Еврокомиссия одобрила заявку Украины на закупку ракет для Patriot за счёт программы финансирования ЕС на €90 млрд. Киев намерен направить на эти цели более €2 млрд, однако для получения средств ему ещё предстоит предоставить Брюсселю контракты на закупку.