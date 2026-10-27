Киев захотел спрятать торговые центры Запорожья под землю

В подконтрольном Украине Запорожье рассматривают возможность переноса части городской инфраструктуры под землю. Таким способом местные власти рассчитывают сохранить работу предприятий и учреждений в условиях боевых действий. Об этом заявила исполняющая обязанности мэра Регина Харченко.

Одной из главных причин стали финансовые потери бизнеса. По словам чиновницы, с лета в городе серьёзно пострадали крупные торговые центры и сетевые магазины. Некоторые компании уже задумываются о прекращении работы из-за повреждений имущества и растущих расходов.

«Я думаю, что мы будем перемещаться под землю. Вот серьёзно», — сказала Харченко.

Она пояснила, что такой подход уже применяется в социальной сфере. В Запорожье работают подземные школы, детские сады и медицинские помещения. По оценке местных властей, защищённые пространства позволяют продолжать привычную деятельность даже при регулярных воздушных тревогах.

Следующим шагом может стать создание торговых площадей ниже уровня земли. Харченко допустила строительство подземных торговых центров, если ситуация потребует дополнительных мер безопасности.

Подземные помещения на Украине уже используют для проведения школьных занятий во время воздушных тревог. Как 1 сентября сообщал Life.ru, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов заявил, что часть украинских детей начала учебный год не в обычных классах, а в бомбоубежищах и подземных школах. По его словам, власти рассчитывают со временем вернуть учеников к привычному формату образования без необходимости постоянно спускаться в укрытия.