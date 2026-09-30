Украина теряет около $45 млн за каждый час воздушной тревоги

Экономика Украины теряет около $45 млн за каждый час, когда предприятия останавливают работу из-за воздушной тревоги. Такую оценку привёл министр экономики и окружающей среды страны Александр Кравченко в беседе с The Guardian.

По его словам, во время предупреждений о ракетной опасности сотрудники уходят в укрытия, из-за чего работа компаний фактически замирает. При этом тревоги могут продолжаться по несколько часов в день.

Кравченко также оценил ущерб от взрывов и пожаров на различных объектах Украины в 2026 году примерно в $10 млрд. Министр связывает потери в том числе с повреждением промышленной, логистической и цифровой инфраструктуры. Отдельно глава ведомства признал, что украинская сторона не смогла полностью предвидеть появление новых реактивных беспилотников. По его словам, это стало дополнительным вызовом для системы противовоздушной обороны страны.

Ранее Life.ru сообщал, что в Киеве суммарная продолжительность воздушных тревог за сутки приблизилась к рекордной. Сирены включались четыре раза, а общее время предупреждений приблизилось к 13 часам. Самый продолжительный период тревог в украинской столице в 2026 году, по данным местных СМИ, составлял около 14–15 часов.