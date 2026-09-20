Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 сентября, 10:11

Киев затянуло дымом из-за пожаров в области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Киев оказался в дыму из-за пожаров, зафиксированных на территории области. Жителей украинской столицы призвали закрыть окна и по возможности реже выходить на улицу.

В городской администрации предупредили, что особенно заметным задымление может стать на правом берегу Днепра. Там горожане могут почувствовать запах гари. Киевлянам также посоветовали временно отказаться от физических нагрузок на открытом воздухе. В мэрии не исключили ухудшения его качества.

О густой пелене над украинской столицей утром сообщало издание «Страна». Тем временем власти Киевской области заявили о повреждении складов, производственных объектов, одного предприятия и линии электропередачи.

Огненный вал возмездия: «Калибры» и «Искандеры» покарали дата-центры, порты и ВПК Украины
Огненный вал возмездия: «Калибры» и «Искандеры» покарали дата-центры, порты и ВПК Украины

Накануне в Киевской области беспилотники поразили крупный логистический комплекс «Копылов», расположенный примерно в 40 километрах от украинской столицы. По данным Life.ru, объект использовался для хранения и распределения грузов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar