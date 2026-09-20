Киев затянуло дымом из-за пожаров в области

Киев оказался в дыму из-за пожаров, зафиксированных на территории области. Жителей украинской столицы призвали закрыть окна и по возможности реже выходить на улицу.

В городской администрации предупредили, что особенно заметным задымление может стать на правом берегу Днепра. Там горожане могут почувствовать запах гари. Киевлянам также посоветовали временно отказаться от физических нагрузок на открытом воздухе. В мэрии не исключили ухудшения его качества.

О густой пелене над украинской столицей утром сообщало издание «Страна». Тем временем власти Киевской области заявили о повреждении складов, производственных объектов, одного предприятия и линии электропередачи.

Накануне в Киевской области беспилотники поразили крупный логистический комплекс «Копылов», расположенный примерно в 40 километрах от украинской столицы. По данным Life.ru, объект использовался для хранения и распределения грузов.