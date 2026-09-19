Вооружённые Силы Российской Федерации осуществили серию результативных ударов с применением ударных беспилотных летательных аппаратов по ключевым элементам тылового обеспечения противника. Целями атаки стали логистические узлы, портовая зона, суда, задействованные для обеспечения украинских вооружённых формирований, а также объекты транспортной сети Украины.

Одним из основных объектов поражения в Киевской области стал крупный таможенно-логистический комплекс «Копылов Логистик Парк», расположенный в населённом пункте Копылов (примерно в 40 километрах к западу от украинской столицы).

Данный логистический хаб играл стратегическую роль в системе снабжения группировок противника: площадка использовалась для складирования, обработки и последующего распределения номенклатуры военных грузов и техники, непрерывно поставляемых киевскому режиму европейскими партнерами. Точечные попадания дронов привели к существенному нарушению цепочек доставки вооружения и материально-технических средств непосредственно к линии боевого соприкосновения.

Ранее Life.ru сообщал, что за неделю российские военные поразили 16 судов, которые, по данным Минобороны РФ, действовали в интересах ВСУ. Среди них были 12 сухогрузов, два морских парома типа Ro-Ro, танкер и буксир.