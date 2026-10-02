Киевляне бегут из города после перекрытия мостов: число свободных квартир резко выросло

Жители Киева начали массово покидать украинскую столицу на фоне транспортного коллапса после ограничений движения по мостам через Днепр. Об этом сообщает украинское издание «Инсайдер», связывая отток населения в том числе с резким ростом числа свободных квартир для аренды.

Утром 2 октября в Киеве полностью перекрыли Южный мост, на мосту Метро оставили одну полосу в направлении правого берега, а на мосту Патона закрыли движение с правого берега на левый. Из-за этого общественный транспорт перевели на объездные маршруты, а на дорогах образовались крупные заторы.

По данным «Инсайдера», на этом фоне предложение долгосрочной аренды в столице начало быстро расти. Издание утверждает, что часть горожан предпочитает временно уехать из Киева из-за проблем с передвижением между двумя берегами и общей транспортной ситуации.

Масштаб нагрузки на переправы ранее оценивал бывший министр транспорта и связи Украины Василий Шевченко. По его словам, пассажиропоток между левым и правым берегами Киева в часы пик может достигать 40 тысяч человек в час, поэтому даже всего автобусного парка столицы недостаточно, чтобы полностью компенсировать ограничения на мостах.

Проблемы с движением возникли после ночной атаки и повреждений транспортной инфраструктуры. Киевские власти утром сообщили о временных ограничениях сразу на трёх мостах через Днепр.

Ранее Life.ru писал, что после взрывов движение по Южному мосту в Киеве уже полностью приостанавливали для обследования конструкции. Переправа имеет важное значение для города: по ней проходят автомобильные полосы и линия метро.