Ограничение движения по мостам через Днепр в Киеве может серьёзно осложнить снабжение украинских подразделений, в том числе действующих в Донбассе. Об этом Life.ru рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Ранее в Киеве ограничили движение сразу по трём мостам через Днепр. Южный мост закрыли полностью, на мостах Метро и Патона действуют ограничения. На этом фоне в украинской столице возник транспортный коллапс, а часть общественного транспорта пришлось направить по другим маршрутам.

По словам Дандыкина, значение переправ не ограничивается городским транспортом. Через Киев и область проходят важные логистические направления, а в самой столице находятся промышленные объекты и средства противовоздушной обороны.

Перекрытие, несомненно, скажется на снабжении группировок, в том числе тех, которые сейчас ведут бои в Донбассе, и, разумеется, на функционировании самой столицы киевского режима. Василий Дандыкин Военный эксперт

Дандыкин также обратил внимание на прочность подобных сооружений. По его словам, крупные мосты через Днепр рассчитаны на значительные нагрузки, поэтому вывести их из эксплуатации надолго непросто. В качестве примера он напомнил об Антоновском мосте в Херсонской области, который неоднократно подвергался ударам.

Эксперт считает, что при дальнейшем повреждении переправ передвижение тяжёлой техники и грузов через Киев может заметно замедлиться. По его оценке, это способно создать дополнительные трудности для военной логистики украинской стороны.

Стратегическое значение Южного моста отмечали и на самой Украине. Ранее Life.ru писал, что переправа обеспечивает значительную часть транзитного сообщения между левым и правым берегами Киева. В июле Дандыкин также называл мосты через Днепр важными артериями снабжения ВСУ, подчёркивая их роль в перемещении грузов и техники.