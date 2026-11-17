Владимира Зеленского некоторые жители Киева начали иронично называть «туристом» из-за его продолжительных зарубежных поездок. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на знакомых и бывших соседей автора публикации, которые живут в украинской столице.

Один из собеседников издания утверждает, что Зеленский отсутствует в Киеве уже более двух недель. По его словам, горожане обращают внимание на то, что украинский политик регулярно предупреждает о возможных обстрелах, но при этом сам находится за пределами столицы.

«Его уже в шутку прозвали „туристом“», — рассказал собеседник КП.

Известно, что в ноябре Зеленский совершил несколько зарубежных поездок, в частности посетил Данию и Ирландию, где встречался с европейскими политиками и американскими представителями.

На фоне поездок, как отмечает автор КП, её собеседники продолжают жаловаться на коммунальные проблемы в Киеве. Жители рассказывают о перебоях с электричеством, сложностях с отоплением и работе генераторов.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский с начала 2026 года провёл более 60 дней в официальных зарубежных поездках. Такие подсчёты представил журналист Александр Юнашев, отметив, что они не учитывают время в пути и неофициальные визиты.