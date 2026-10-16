От «киевской воши» до «тифозной гниды»: Медведев 7 раз оскорбил Зеленского за один пост
Медведев допустил 7 оскорблений в адрес Зеленского в одном посте
Обложка © Life.ru
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев обрушился с резкой критикой на Владимира Зеленского, использовав сразу семь оскорбительных характеристик в одном сообщении. Соответствующую запись российский политик разместил в своём Telegram-канале.
В публикации украинский политик получил целую серию нелестных прозвищ. Медведев назвал его «суетливым существом», «трусом», «киевской вошью» и «наркотическим насекомым». Эпитеты «киевское членистоногое», «тварь» и «тифозная гнида» также встретились в обращении.
Отдельным поводом для насмешек стало английское написание фамилии Зеленского. Зампред Совбеза обратил внимание, что она «почему-то заканчивается на двойную «y» — Zelenskyy. По мнению Медведа, выглядит это крайне нелепо.
Не обошёл Медведев стороной и европейских руководителей. В своём эмоциональном обращении он сравнил политиков ЕС с беспозвоночными. Высказывания прозвучали на фоне обсуждения отношений Киева и Вашингтона после очередной критики Зеленского со стороны Дональда Трампа.
Ранее Life.ru сообщал о резких высказываниях Медведева в адрес Зеленского из-за ситуации с американскими разведданными. Зампред Совбеза утверждал, что возможное ограничение разведывательной поддержки США вызывает панику в Киеве.
Больше новостей об отношениях России, США и Украины — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.